Jean Meneses em chegada no Rio - Reprodução / Twitter / BTB Sports

Jean Meneses em chegada no RioReprodução / Twitter / BTB Sports

Publicado 23/08/2024 08:50

Rio - Reforço do Vasco para a disputa do segundo semestre, o atacante Jean Meneses, de 31 anos, chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira. O chileno falou com a imprensa que estava no local, revelou suas características e mostrou alegria pela experiência no futebol carioca.

"Minha característica principal é ir para cima, seguir sempre em frente, ajudar meus companheiros. Esperar ver o que a equipe precisa, o que técnico precisa, que eu jogue pela esquerda, pela direita. Normalmente prefiro jogar para a esquerda, cortar para o centro e chutar para o gol, ou dar um passe para o gol de um companheiro. Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco", disse.



Contratado pelo Vasco em definitivo, Jean Meneses estava no Toluca, do México. O atacante atuou por sete anos no país norte-americano, e antes de defender seu último clube, ele também passou pelo León. O chileno chama a atenção pela baixa estatura: 1,63m. O atleta já foi convocado pela seleção do seu país.



Ainda não oficializado, Jean Meneses será o quinto reforço do Vasco nesta janela de transferências. O clube já anunciou as contratações de Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.