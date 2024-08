Pelo Fenerbahçe, Luan Peres entrou em campo 23 vezes, fez um gol e deu uma assistência - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 26/08/2024 21:38

Rio - Em busca de reforços para o setor defensivo, o Vasco enviou proposta para contratar o zagueiro Luan Peres, do Fenerbahçe (TUR). O defensor, porém, tem negociações avançadas com o Santos para a sequência da temporada, segundo o portal 'Goal'.

Além do Cruz-Maltino, o Bahia também buscou informações sobre o atleta. O clube turco deseja selar a saída para liberar uma vaga de estrangeiro no elenco.

Revelado pela Portuguesa, Luan Peres teve uma rápida passagem pelo Fluminense em 2018. Ele também atuou pelo próprio Santos por três temporadas, de 2019 a 2021. No futebol europeu, passou por Club Brugge (BEL), Olympique de Marselha (FRA) e pelo Fenerbahçe (TUR).



Na sua última temporada, entrou em campo apenas três vezes. O zagueiro sofreu uma lesão grave no joelho em outubro do ano passado e não atua desde a ocasião.