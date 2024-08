Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 26/08/2024 11:30

Rio - O Vasco segue atento ao mercado avaliando possíveis nomes para reforçar o elenco neste ano. O Cruz-Maltino, no entanto, precisa correr contra o tempo para fechar as contratações e terá uma semana decisiva pela frente. O zagueiro Luan Peres, do Fenerbahce, da Turquia, é a prioridade.

A janela de transferências fecha no próximo dia 2 de setembro. Portanto, o Vasco tem somente esta semana para fechar novas contratações. Porém, o prazo de inscrição para as quartas de final da Copa do Brasil encerra na quarta-feira (28), o que aumenta a pressão nos bastidores.

Em meio a negociação com o zagueiro Luan Peres, o Vasco já tem um acerto encaminhado com o atacante Jean Meneses, que estava no Toluca, do México. O jogador já desembarcou no Rio de Janeiro e, agora, o clube corre contra o tempo para regularizá-lo, segundo o "ge".

Além de Luan Peres e Jean Meneses, outro nome é pauta em São Januário é o atacante Benjamin Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia. Após o fechamento da janela no próximo dia 2, o Vasco ainda poderá realizar novas contratações, mas apenas com jogadores sem contrato.