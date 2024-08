Segurança do Vasco em confusão com jogadores do Athletico-PR - Reprodução/Premiere

Publicado 26/08/2024 23:19

Rio - Cenas lamentáveis marcaram o fim do jogo entre Vasco e Athletico-PR em São Januário, vencido pelo Cruz-Maltino de virada pelo placar de 2 a 1 nesta segunda-feira (26), pela 24ª rodada do Brasileirão . Um segurança do clube carioca conhecido como "Betinho" brigou com jogadores do Furacão e precisou ser contido pelos demais funcionários e atletas.

Tudo começou logo após o apito final do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro. As câmeras do "Premiere" flagraram Betinho inicialmente discutindo com os jogadores do Athletico-PR e sendo afastado pelo volante Souza, que cruzou todo o gramado ao ver a cena.

Quando tudo parecia mais calmo, já na saída para os vestiários, Betinho apareceu novamente. Jogadores do Furacão foram tirar satisfação quanto à atitude de minutos antes e o segurança do Vasco chegou a tentar aplicar um soco e um membro da delegação paranaense. Fernando, lateral-esquerdo do Athletico que sequer entrou na partida, foi para cima e acertou um soco no funcionário da equipe mandante.

No túnel, houve uma conversa entre Maicon, zagueiro do Vasco, Nikão, meia do Athletico-PR, e Praxedes, agora jogador do time paranaense, mas que defendeu a camisa do Cruz-Maltino até este mês. A confusão foi apartada pelos dois elencos.