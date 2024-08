David não estará à disposição do técnico Rafael Paiva para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta (29) - Leandro Amorim/Vasco

David não estará à disposição do técnico Rafael Paiva para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta (29)Leandro Amorim/Vasco

Publicado 28/08/2024 14:27 | Atualizado 28/08/2024 14:29

O DIA. Rio - Após ficar internado com um quadro de celulite facial , o atacante David, do Vasco , recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (28). Ele, porém, será desfalque do time cruz-maltino no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. As informações são do site 'ge' e foram confirmadas pela reportagem de

O camisa 7 estava internado para receber medicamentos na veia visando acelerar o tratamento da infecção na região do rosto.

O clube optou por preservar o atleta, que não participará do treino desta tarde. David voltará ao CT Moacyr Barbosa nesta quinta (29) para atividades leves de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória, no Barradão, domingo (1), às 18h30 (de Brasília).