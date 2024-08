Emerson Rodríguez comemora gol na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 27/08/2024 19:35

"Estou muito contente. Fiquei muito feliz pelo gol e pela vitória. Pela importância da vitória. Foi uma partida difícil, que pudemos conquistar os três pontos em casa", declarou o atacante na zona mista.



"Agradeço a toda a torcida que sempre está presente. Sempre nos apoiam. É de grande ajuda para nós como jogadores, para o nosso anímico. Temos que ter tranquilidade", reforçou.

Para marcar o primeiro gol do Vasco na partida, Emerson Rodríguez arrancou do meio-campo, cortou Thiago Heleno e tocou com categoria no canto esquerdo do goleiro adversário.

Ele brincou dizendo que aprendeu com Lionel Messi quando esteve com o astro no Inter Miami, dos Estados Unidos. "É de outro planeta, mas algo se aprende", disse.

Leia mais: Vasco anuncia a contratação do atacante Jean Meneses

No fim da segunda etapa, Vegetti cabeceou para selar a virada vascaína e garantir os três pontos. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 31 pontos e passou a ocupar a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.