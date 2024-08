David precisou ser internado para tratar celulite facial - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 27/08/2024 15:41

Rio - O atacante David, do Vasco, precisou ser internado para tratar uma celulite facial e foi afastado dos campos, se tornando uma dúvida para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, em São Januário, nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília).

Embora tenha o mesmo nome, a celulite facial em nada tem a ver com o acúmulo de gordura que deixa a pele com aspectos de 'furos' e incomoda esteticamente diversas pessoas. Entenda o que é a condição a seguir.

O que é celulite facial

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a celulite facial é uma infecção grave, provocada por uma bactéria, e que pode se espalhar rapidamente pelo corpo se não for diagnosticada e tratada de forma correta.

Causas



As causas para a doença são variadas. As mais comuns são de origem odontológica, como uma cárie não tratada, mas a celulite facial pode se desenvolver também a partir de uma picada de inseto, espinha ou qualquer outro tipo de machucado no rosto que deixe uma porta de entrada para bactérias.

De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial Alexandre Maurity, a celulite facial pode evoluir de forma rápida e resistente se não tratada logo no início. A infecção pode se agravar no período de 48 horas depois do aparecimento dos primeiros sintomas.

"É um local de muita vascularização, de drenagem das estruturas, então isso pode evoluir muito rápido. Pode evoluir para meningite, insuficiência respiratória ou até a própria septicemia", afirmou o médico em entrevista à Fiocruz.

Sintomas

Os principais sintomas causados pela celulite facial são: inchaço no rosto, vermelhidão, dor intensa e febre. Nos casos mais graves, o paciente pode ter dificuldades para respirar e falar, além de náusea e vômito. Caso evolua, pode gerar problemas no cérebro e coração.

Tratamento

O tratamento da celulite facial é feito com antibióticos específicos para cada tipo de bactéria. Em alguns casos a internação é necessária. Segundo Alexandre Maurity, pomadas e medicamentos tópicos não adiantam, já que a infecção deve ser tratada via sistêmica, seja com remédios orais ou venosos.

"O antibiótico normalmente gira em torno de 10 dias, seja ele na residência ou no hospital, podendo avançar um pouco mais. Mas nas formas graves, o ideal é que esse paciente fique internado em torno de 7 dias, justamente para que essa bactéria não retorne depois que esse paciente tenha alta, o que a gente chama de recidiva. Porque esses casos de recidiva, formam infecções mais graves ainda do que essas e o antibiótico pode não mais funcionar nesse caso", afirmou.

Em alguns casos mais graves, é necessário fazer a drenagem da região e ainda colocar drenos para a retirada de secreção.