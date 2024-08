Confusão envolvendo jogadores do Athletico-PR e segurança do Vasco - Reprodução / Sportv

Publicado 27/08/2024 08:53 | Atualizado 27/08/2024 10:33

Rio - O Vasco se pronunciou sobre a confusão envolvendo um dos seus seguranças com jogadores do Athletico-PR, em São Januário, após o fim da partida, na última segunda-feira. O presidente do clube carioca, Pedrinho, pediu desculpas a Paulo Autuori, diretor técnico do clube paranaense. Em pronunciamento, o diretor de futebol do Cruz-Maltino, Marcelo Sant´Anna, garantiu que providências serão tomadas.

"O Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ao Athletico-PR por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou com o Paulo Autuori (diretor do Athletico-PR) e com o próprio presidente do Athletico-PR. A gente pede desculpa também a toda torcida através do presidente Mario Cesar Petraglia e eventualmente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável como sempre houve entre os dois clubes", disse o dirigente.

Após o fim da partida, que foi encerrada com vitória do Vasco por 2 a 1, uma confusão ocorreu no gramado, e seguiu até o vestiário em São Januário. Um segurança do Vasco, identificado como Beto, chegou a trocar socos com jogadores do Furacão. A confusão ocorreu após o atacante Di Yorio, do Athletico, ao se dirigir para o vestiário, e gesticular para o segurança.



Após o confronto pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira, em São Januário, desta vez pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.