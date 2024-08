Vegetti chegou a 17 gols na temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/08/2024 08:20

Rio - Artilheiro do Vasco na atual temporada, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, já superou os dois últimos goleadores do clube carioca nos anos de 2022 e 2023. O argentino está bem próximo da marca atingida por Germán Cano na sua última temporada pelo Cruz-Maltino.

Até o momento, Vegetti marcou 17 gols em 36 jogos pelo Vasco. O número já é superior ao de Gabriel Pec, que no ano passado foi o artilheiro do clube carioca com 14 gols, e de Raniel, que em 2022, alcançou 16 bolas nas redes na temporada, defendendo o Vasco.



A próxima meta individual do centroavante é ultrapassar Germán Cano. A média de gols de Vegetti é muito melhor, mas Cano ainda fez mais gols. O atual atacante do Fluminense anotou 19 gols em 61 partidas pelo Vasco naquele ano.



A última vez que um atacante do clube carioca fez mais de 20 gols em uma temporada ocorreu em 2020, com o próprio Germán Cano. Na ocasião, o camisa 14 balançou as redes em 24 oportunidades pelo Vasco.