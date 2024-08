Jean David é o novo reforço do Vasco - Divulgação/Vasco

Jean David é o novo reforço do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 27/08/2024 18:24 | Atualizado 27/08/2024 18:24

Rio - O atacante Jean David, contratação confirmada pelo Vasco nesta terça-feira (27), teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, o jogador pode estrear contra o Athletico-PR, na quinta-feira (29), na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Jean chegou ao Rio de Janeiro no fim da última semana e já está treinando com os demais companheiros de elenco no CT Moacyr Barbosa. Ele fica à disposição do técnico Rafael Paiva em meio a momento delicado no setor.

Jean David, nova contratação do Vasco, foi registrado no BID da CBF Reprodução

Isso porque David segue como dúvida para enfrentar o Athletico devido a um quadro de celulite facial. O jogador está internado em um hospital na Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio, e já havia desfalcado no duelo pelo Brasileirão, vencido pelo Cruz-Maltino de virada por 2 a 1.

Já Adson, que foi substituído ainda no intervalo, apresentou dores musculares e será reavaliado pelo departamento médico do clube.