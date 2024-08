Jean David é o novo camisa 21 do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Jean David é o novo camisa 21 do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/08/2024 13:26 | Atualizado 28/08/2024 13:48

optou por mudar de nome para não ficar mal com os pais. A escolha dá fim a um incômodo que o atacante chileno não queria mais manter e viu a chegada em um novo país como a oportunidade perfeita para pôr em prática a decisão.

Contratado como Jean Meneses e anunciado como Jean David , o novo reforço do Vasco . A escolha dá fim a um incômodo que o atacante chileno não queria mais manter e viu a chegada em um novo país como a oportunidade perfeita para pôr em prática a decisão.

"Por muito tempo usei o sobrenome do meu pai e senti feio porque queria o nome da minha mãe também. Então, por neutralidade, escolhi David, porque a maioria dos amigos me chamam assim. Decidi mudar, quero dar reconhecimento a minha mãe também. Sempre me apoiaram desde muito pequeno, são parte fundamental de tudo isso. Eu me senti envergonhado por colocar o sobrenome de um e não de outro", explicou.

"Me sinto muito emocionado. Quero fazer da melhor maneira, ajudar a equipe a estar no lugar que merece, brigando por títulos, jogando Libertadores."



- Jean David



Coletiva de apresentação AO VIVO na VascoTV!

https://t.co/iu6M9Du3mY#ColetivaJeanDavid#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024

se disse pronto para jogar já na quinta, contra o Athletico-PR, às 20h pela Copa do Brasil. No último domingo, acompanhou de São Januário a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Furacão, pelo Brasileirão, e se encantou com a torcida do Vasco.

Apresentado nesta quarta-feira (28), o atacante está regularizado e vinha treinando desde que chegou ao Rio, na sexta-feira (23), e. No último domingo, acompanhou de São Januário a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Furacão, pelo Brasileirão, e se encantou com a torcida do Vasco.

Leia mais: Atacante do Vasco é internado com celulite facial e vira dúvida para jogo

"Tive uma excelente impressão de ver como a torcida apoia o time, como viver o jogo, como é intensa, cantando a todo momento. Já havia sofrido isso em 2018, na Libertadores. Senti a pressão dos torcedores. Agora espero ter todo esse apoio ao meu favor", afirmou o jogador de 31 anos.



Objetivo no Vasco



Jean David, que estava no futebol mexicano há sete anos, chega ao Cruz-Maltino com um objetivo traçado e não quer se contentar em apenas jogar o Brasileirão ou a Copa do Brasil.



"É um lindo desafio. Também tomei a decisão de vir porque tenho essa vontade de disputar um torneio internacional, como é a Libertadores. E creio que aqui tenho muitas chances. Quero ajudar a equipe. Que possamos ganhar títulos, que é o mais importante".



Atacante pelas pontas, Jean David admitiu preferir jogar em um dos lados do campo.



"Prefiro jogar pela esquerda para ter melhor desempenho. Eu me acomodo mais por ali, sempre vou para dentro para finalizar ou dar assistência para algum companheiro", disse.



Outras respostas de Jean David



Estreia quinta, na Copa do Brasil

"Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe amanhã e brigar por uma vaga de titular com meus companheiros".



Reencontro com Galdames

"É muito importante ter outro chileno aqui na equipe. Antes de vir, entrei em contato com ele para perguntar sobre a cidade, a equipe. Ele disse bastante bem. Só disse coisas boas. Ter essa referência não me deixou pensar nem um segundo"