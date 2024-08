O estádio São Januário é localizado no bairro Vasco da Gama - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 28/08/2024 15:50 | Atualizado 28/08/2024 16:10

"O Vasco sempre foi um time muito agressivo, de Zona Norte, né? Porque Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existe uma brincadeira que Zona Norte é barra pesada, e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo, e se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário", disse Carneiro.

As falas foram repudiadas por torcedores vascaínos e fizeram com que o clube publicasse uma nota de repúdio contra o locutor assinada pelo presidente Pedrinho, que expressou seu orgulho em ser da Zona Norte. Com a repercussão, o radialista pediu desculpas ao Vasco durante transmissão desta quarta-feira (28).

"Eu gostaria de esclarecer pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero, de largada, muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção de atingir nem as pessoas da Zona Norte e muito menos o Club de Regatas Vasco da Gama. Fiz o comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira (26) pelo Brasileirão, contra o Athletico-PR", colocou.

Ele afirmou que "tem o maior respeito pelo Vasco ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro" e que conhecer diversos ex-jogadores e técnicos da equipe.

Ele também disse que conhece a cidade do Rio por já ter tido um apartamento no local e que frequentava muito a Zona Norte, próximo a São Cristóvão. "Só quero pedir desculpas pelo incômodo e pela minha infelicidade nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem devo meus respeitos", concluiu.

Confira a nota do Pedrinho

O Vasco da Gama é Zona Norte, é Barreira, é Zona Oeste, é Centro, é Sul, é Rio de Janeiro.

O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, nesta data, associou, preconceituosamente, a localização de São Januário à agressividade e à violência.

Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte.

Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta, porém eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas independentemente de onde moram.

Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva, e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo.

Me orgulho de ser Zona Norte.

Atenciosamente,

Pedrinho

Presidente do Vasco da Gama