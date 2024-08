Pedro tem 29 gols na temporada e vive grande fase pelo Flamengo - Ruano Carneiro/FotoArena/Estadão Conteúdo

Publicado 27/08/2024 14:27

Rio - O Flamengo recusou a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, por Pedro. O clube inglês havia apresentado uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões, na cotação atual), podendo chegar a 25 milhões de euros (R$ 153,2 milhões) com bônus, pelo camisa 9 rubro-negro.

A equipe, que atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, está disposta a aumentar a proposta para 25 milhões de euros (R$ 153 milhões). No entanto, de acordo com o 'ge', a diretoria do Flamengo não deseja vender nenhum jogador, visando a disputa pelos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.



Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros (R$ 613 milhões).