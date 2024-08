Técnico do Flamengo, Tite recebeu alta hospitalar no sábado (24) - Aizar Raldes / AFP

Publicado 26/08/2024 20:02

Rio - Após ser internado na reta final da última semana por causa de uma arritmia cardíaca sofrida no voo de volta de La Paz, na Bolívia, o técnico Tite comandou o treino do Flamengo no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (26). Enquanto isso, Pedro fez transição no campo e se aproximou do retorno aos gramados.