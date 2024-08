Michael fez um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Bragantino - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 25/08/2024 23:50

Rio - De volta ao Flamengo após duas temporadas e meia atuando no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Michael reestreou fazendo um gol pelo clube carioca na vitória sobre 2 a 1 contra o Bragantino, no Maracanã. Ao fim da partida, o atacante admitiu que se sentiu mais cansado que o normal pelo retorno ao futebol brasileiro.

"Estou muito feliz por estar ajudando a equipe, dando meu melhor. É a primeira partida, normal ficar um pouco cansado. Quero ajudar o máximo que eu puder, é pra isso que eu vim. Nosso time é um time muito bom, com muitas peças que podem rodar e fazer diversas jogadas. Esperamos poder manter isso, acrescentar mais e sair vitoriosos", disse.



Na reestreia de Michael, o atacante do Flamengo balançou as redes e ajudou a equipe carioca a interromper uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileiro. Diante do Bragantino no Maracanã, o Rubro-Negro derrotou o adversário por 2 a 1, e não deixou o líder Fortaleza se distanciar tanto na ponta da Série A. O clube carioca tem quatro pontos a menos que o Laion.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em Salvador, o Rubro-Negro encara o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no confronto de ida pela competição. Pelo Brasileiro, o clube carioca vai enfrentar o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo, às 21h (de Brasília). Disputando apenas a Série A, o Bragantino volta a jogar pela competição no próximo domingo contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.