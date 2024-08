David Luiz valorizou vitória no Maracanã - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/08/2024 22:50

Rio - Na luta pelo título do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo derrotou o Bragantino pela Série A e não deixou o líder Fortaleza abrir uma vantagem maior na tabela. O resultado foi comemorado pelo zagueiro David Luiz, que citou as dificuldades impostas pelo rival.

"É uma situação que joga uma responsabilidade maior para nós, mas felizmente conseguimos vencer. Foi bom, uma atuação boa, enfrentamos um adversário muito qualificado e intenso. Conseguimos gerir bem o jogo e conseguir os gols na hora certa", afirmou.

Na reestreia de Michael, o atacante do Flamengo balançou as redes e ajudou a equipe carioca a interromper uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileiro. Diante do Bragantino no Maracanã, o Rubro-Negro derrotou o adversário por 2 a 1, e não deixou o líder Fortaleza se distanciar tanto na ponta da Série A. O clube carioca tem quatro pontos a menos que o Laion.



O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em Salvador, o Rubro-Negro encara o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no confronto de ida pela competição. Pelo Brasileiro, o clube carioca vai enfrentar o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo, às 21h (de Brasília). Disputando apenas a Série A, o Bragantino volta a jogar pela competição no próximo domingo contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.