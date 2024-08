Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/08/2024 21:55

Rio - Na reestreia de Michael, o atacante do Flamengo balançou as redes e ajudou a equipe carioca a interromper uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileiro. Diante do Bragantino no Maracanã, o Rubro-Negro derrotou o adversário por 2 a 1, e não deixou o líder Fortaleza se distanciar tanto na ponta da Série A. O clube carioca tem quatro pontos a menos que o Laion.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em Salvador, o Rubro-Negro encara o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no confronto de ida pela competição. Pelo Brasileiro, o clube carioca vai enfrentar o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo, às 21h (de Brasília). Disputando apenas a Série A, o Bragantino volta a jogar pela competição no próximo domingo contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

O Bragantino começou melhor a partida no Maracanã. Aos quatro minutos em um lance de confusão de David Luiz, o clube paulista quase abriu o placar, depois de um recuo mal feito que a bola passou perto da meta de Rossi e foi para fora. Aos oito minutos, os paulistas tiveram outra boa chance. Em cobrança de falta, Gustavinho rolou para trás e Jhon Jhon finalizou na trave.



Só que aos 15 minutos, em um momento de blitz, o Flamengo saiu na frente. Depois de alguns cruzamentos de Léo Pereira e Pulgar, Luiz Araújo deu belo passe para Michael, que de cabeça, marcou o seu primeiro gol, justamente no sua reestreia pelo Flamengo.

O lance empolgou o Rubro-Negro que quase ampliou três minutos depois. Gerson iniciou jogada, Bruno Henrique bateu cruzado e Michael aparece bem finalizando dentro da área, porém, o goleiro Cleiton salvou o Bragantino. Controlando o jogo, o clube carioca voltou a ter uma boa chance aos 40 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Bruno Henrique cabeceou para fora.

O segundo tempo começou bem movimentado e com poucos minutos dois gols saíram em falhas incríveis das duas defesas. Aos 11, após cobrança de escanteio, Allan cortou para trás, e bola sobrou para Douglas Mendes deixar tudo igual para o Bragantino. Porém, no lance seguinte, o Flamengo voltou a ficar na frente. Luiz Araújo fez boa jogada pela direita e cruzou, Raul tentou cortar, mas mandou para a própria rede dos visitantes.

A partida acabou caindo um pouco de ritmo e ambas as equipes passaram a criar menos. Aos 34 minutos, o Bragantino chegou bem. Sasha foi lançado e saiu na cara de Rossi, o atacante tentou encobrir o goleiro do Flamengo, mas acabou errando o alvo. Com tranquilidade, os cariocas administraram a partida e ficaram com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 BRAGANTINO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Jadsom (BRA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Michael, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Douglas Mendes, aos 11 minutos do segundo tempo (BRA); Raul (gol contra), aos 13 minutos do segundo tempo (FLA)



FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Fabrício Bruno), Allan (Evertton Araújo) e Gerson (Lorran); Luiz Araújo (Varela), Bruno Henrique e Michael. Técnico: Matheus Bacchi (interino).



BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido (Guilherme Lopes); Jadsom (Lincoln), Raul (Riquelme), Gustavo Neves (Chumbinho) e Henry Mosquera; Eduardo Sasha e Jhon Jhon (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha.