Fabrício Bruno é zagueiro titular do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 25/08/2024 19:00

Rio - O Rennes, da França, desistiu da negociação com o Flamengo pelo zagueiro Fabrício Bruno. As partes vinham discutindo há algumas semanas, porém, a oferta do clube francês não atingiu as expectativas do Rubro-Negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A última proposta feita pelo zagueiro foi de 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 81,28 milhões), fixos, mais 1,5 milhão (R$ 9,03 milhões) em bônus. Fabrício Bruno topou a proposta salarial, mas o Flamengo não se acertou com o Rennes.

A situação foi oposta ao que aconteceu com a negociação com o West Ham. Em maio, o clube inglês se acertou com o Flamengo, mas a oferta salarial não agradou Fabrício Bruno, que acabou recusando a transferência. A situação foi, inclusive, abordada pelo vice de futebol, Marcos Braz, quando questionado sobre a possível saída do zagueiro para o Rennes.



"Ele (Fabrício Bruno) teve o tempo para realizar o sonho dele, que era ter ido para Inglaterra. Ele não quis ir. Agora, a gente está esperando uma segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém", disse o dirigente.

Recentemente, o Flamengo também não chegou a um acordo com o Atalanta pela venda de Wesley. A negociação caminhava por um acerto, porém, algumas exigências do clube carioca irritaram o atual campeão da Liga Europa.