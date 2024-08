Filipe Luís, do Flamengo, beija a medalha de campeão - Adriano Fontes / CRF

Publicado 25/08/2024 11:20 | Atualizado 25/08/2024 11:28

Rio - Ídolo do Flamengo , Filipe Luís ampliou o número de conquistas pelo clube neste fim de semana. Na tarde de sábado, ele esteve à frente do time que venceu o Olympiacos (GRE) por 2 a 1 no Maracanã e se sagrou campeão do Intercontinental sub-20.

Este já é o segundo título do ex-lateral-esquerdo como técnico. Após pendurar as chuteiras, ao fim de 2023, Filipe Luís assumiu o comando da equipe sub-17 do Rubro-Negro

"Muito feliz pelo título. Foi uma herança, esse título foi uma herança que o Mario Jorge deixou. Ele me deixou campeão da Libertadores com a possibilidade de jogar um Mundial no Maracanã quase lotado, me deixou um time extraordinário na mão. Fui muito feliz sub-17, estou sendo incrivelmente feliz no sub-20, os meninos me receberam muito bem. Estou em busca de aprender, melhorar e continuar realizando mais sonhos", disse Filipe Luís, em entrevista coletiva.

Como jogador, ele defendeu o Flamengo entre 2019 e 2023. No período, venceu: Libertadores (2019 e 2022); Brasileirão (2019 e 2020); Copa do Brasil (2022); Supercopa (2020 e 2021); Recopa (2020); e Cariocas (2020 e 2021).