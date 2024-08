Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Olympiacos - Divulgação/X @LibertadoresU20

Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o OlympiacosDivulgação/X @LibertadoresU20

Publicado 24/08/2024 17:59 | Atualizado 24/08/2024 18:36

Rio - O Flamengo , comandado pelo ídolo Filipe Luís, é o campeão da Copa Intercontinental sub-20. A conquista veio na tarde deste sábado, 24, com a vitória sobre o Olympiacos (GRE) por 2 a 1 no Maracanã. Liatsikouras abriu o placar para os gregos, mas Caio Garcia deixou tudo igual no marcador. Já nos acréscimos, Felipe Teresa apareceu para selar a virada e dar o título inédito ao Rubro-Negro. 31.237 torcedores marcaram presença no estádio.

O jogo

As duas equipes fizeram um bom primeiro tempo no Maracanã. O Olympiacos teve mais volume ofensivo e criou as melhores chances, mas o goleiro Dyogo Alves evitou os gols com boas defesas.

Pelo lado rubro-negro, as principais oportunidades vieram com Wallace Yan. Na primeira, o atacante cabeceou forte após cruzamento de Zé Welinton, mas a bola foi em cima do goleiro. Na segunda, soltou uma bomba de fora da área para boa defesa de Botis.

Na etapa complementar, o Olympiacos seguiu melhor e abriu o placar aos nove minutos. Após um cruzamento pelo lado esquerdo de ataque, a zaga rubro-negra não conseguiu afastar o perigo, e a bola sobrou para Liatsikouras. O camisa 6 não desperdiçou a oportunidade e marcou.

Depois do gol, time grego ainda teve boas chances de ampliar a vantagem. Com isso, a máxima "quem não faz, leva" apareceu no Maracanã, e o Flamengo buscou o empate.

Aos 28 minutos, Caio Garcia fez boa jogada e tocou para Matheus Gonçalves, que acionou Wallace Yan. O centroavante ficou cara a cara com o goleiro, que conseguiu fazer a defesa. A bola, porém, ficou viva na área, e Caio Garcia apareceu para completar.

O Fla cresceu muito na partida e virou o jogo aos 48 minutos. Wallace Yan recebeu boa bola na área e bateu cruzado. Felipe Teresa, que estava livre de marcação, apareceu para finalizar e dar números finais à decisão.



O Intercontinental

O Rubro-Negro garantiu vaga no torneio ao se sagrar campeão da Libertadores sub-20 deste ano. Já o Olympiacos conquistou a Uefa Youth League, que é a Liga dos Campeões da Europa de base.