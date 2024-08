Alex Sandro recebeu oferta do Flamengo - Divulgação / Juventus

Alex Sandro recebeu oferta do FlamengoDivulgação / Juventus

Publicado 24/08/2024 12:21 | Atualizado 24/08/2024 12:54

Rio - Em busca de um reforço para a lateral esquerda, o Flamengo oficializou uma proposta para a contratação de Alex Sandro. A oferta que tem duração contratual até 2026 foi considerada positiva pelo staff do atleta e a negociação está bem encaminhada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

De acordo com o jornal espanhol "Relevo", Alex Sandro, de 33 anos, já teria decidido voltar ao futebol brasileiro. Além do Flamengo, o lateral teria sido consultado por outras três equipes do país. O clube carioca conta com o trunfo de Tite, que convocou o atleta para a última Copa do Mundo.



Até o momento, o Flamengo foi o único clube, de fato, que fez proposta, e as conversas acontecem há dias. O lateral está em Portugal e aguarda o desfecho positivo para viajar ao Brasil. Existe também otimismo por parte dos representantes do atleta, que gostou demais do projeto apresentado pelo Rubro-Negro

A contratação de um lateral esquerdo é prioridade para o Flamengo. O Rubro-Negro não terá mais Matías Viña neste ano, que sofreu uma grave lesão. Com isso, Ayrton Luas é a única opção que Tite pode contar para o setor no momento.



Alex Sandro, de 33 anos, atua no futebol europeu desde 2011, quando trocou o Santos pelo Porto. Após cinco temporadas na equipe lusitana, o brasileiro se transferiu para a Juventus. Foram 327 jogos e 16 gols pela Velha Senhora.