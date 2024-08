Tite recebeu alta hospitalar - AFP

Publicado 24/08/2024 11:34 | Atualizado 24/08/2024 11:37

Rio - O treinador do Flamengo, Tite, de 63 anos, recebeu alta hospitalar, neste sábado, pela manhã. O técnico estava internado em um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de passar mal em La Paz, onde o Rubro-Negro encarou o Bolívar, na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

Fui muito bem cuidado pelo doutor. Estou legal. Bom trabalho para vocês e muito obrigado - disse Tite, antes de deixar o hospital de carro junto com a esposa. Tite apresentou boa evolução clínica após receber medicação e não foi necessário procedimento cirúrgico. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado.



Como a recomendação médica é de repouso por 48 horas, Tite só retornará ao CT na próxima segunda-feira, 26. Dessa forma, Matheus Bachi, seu filho e auxiliar técnico, comandará o time na partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo.



O que aconteceu

Tite passou mal em decorrência da altitude de 3.640m de La Paz, onde o Flamengo enfrentou o Bolívar e se classificou para as quartas de final da Libertadores.

Logo após a derrota por 1 a 0, Tite precisou de atendimento dos profissionais do departamento médico rubro-negro, que detectaram elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.

Medicado, o treinador passou por acompanhamento durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro. Ao deixar o aeroporto, ele foi encaminhado diretamente ao hospital para realizar exames no coração, que detectaram a fibrilação atrial.

O tratamento com medicação funcionou, e o problema foi revertido. Dessa forma, não houve necessidade de cirurgia no coração. O técnico está no Hospital Copa Star.