Carlos Alcaraz estava emprestado à JuventusDivulgação / Juventus

Publicado 26/08/2024 16:42

proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões) pelo meio-campista argentino, que falta assinar.

Depois de anunciar Alex Sandro , o Flamengo acertou a contratação de Carlos Alcaraz. O Southampton aceitou a(cerca de R$ 122 milhões) pelo meio-campista argentino, que falta assinar.

Além do dinheiro, o Flamengo também emprestará Victor Hugo ao Goztepe, da Turquia, e que pertence ao mesmo grupo que controla o clube inglês. O acerto entre as parte foi informado pelo site 'ge'.



Para fazer o anúncio, o Rubro-Negro aguarda apenas alguns trâmites burocráticos. Carlos Alcaraz deve realizar exames na quarta-feira (27) antes de assinar o contrato que deve ser até junho de 2029.



O jogador argentino de 21 anos foi revelado pelo Racing e se destacou no Campeonato Argentino, sendo contratado em janeiro de 2023 pelo Southampton. Entretanto, fora dos planos, acabou emprestado à Juventus, da Itália, no início desde ano.

Flamengo tem pelo menos mais uma contratação a acertar

esperam assinar com Gonzalo Plata. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor da pasta, Bruno Spindel, foram à Europa para fechar as contratações antes do fim da janela de transferências. Além de Alex Sandro e Carlos Alcaraz, eles

As conversas avançaram no fim de semana pelo atacante equatoriano do Al-Saad, do Catar, e deve haver um encontro entre os dirigentes e seus empresários no Velho Continente.