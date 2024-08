Tite ficou dois dias afastado do Flamengo, mas já pode retornar ao trabalho - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite ficou dois dias afastado do Flamengo, mas já pode retornar ao trabalhoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 26/08/2024 09:50

"Foi f... (risos). A circunstância inteira foi muito difícil, no geral. Agora tenho que ressaltar o Cleber (Xavier, outro auxiliar de Tite), a comissão técnica inteira. Eles me ajudaram demais nesse processo, me acalmaram quando precisava, para a seguir o trabalho que a gente faz. Sentimos falta dele (Tite). O mais importante de tudo é que quando ele chegou em casa, voltou do hospital com a minha mãe, eu vi que ele estava bem", disse.



Matheus também atualizou como estava Tite, de 63 anos, após a, na Bolívia, após a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores. O treinador ficou internado por mais de 24 horas após chegar ao Rio.

"Com um bom semblante. Quando falei que ele estava bem, foi quando consegui ter mais um pouco de conforto e tranquilidade que estava precisando", afirmou.



Após ficar em repouso no fim de semana, Tite retornará aos treinos do Flamengo nesta segunda-feira (26), no Ninho do Urubu. Ele deve comandar o time na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia em Salvador, na quarta (28).