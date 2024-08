Alex Sandro é o segundo reforço do Flamengo na janela do meio do ano - Divulgação / Flamengo

Alex Sandro é o segundo reforço do Flamengo na janela do meio do anoDivulgação / Flamengo

Publicado 26/08/2024 12:43 | Atualizado 26/08/2024 13:03

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda (26), a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro. O jogador assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026. Ele é o segundo reforço do clube carioca na janela do meio deste ano — o primeiro foi Michael — e estava livre no mercado após deixar a Juventus.

São dezenas de taças no currículo e o objetivo é um só: CONQUISTAR MAIS, AGORA COM O MANTO SAGRADO RUBRO-NEGRO!



Seja bem-vindo, Alex Sandro!#OAlexSandroChegou #VamosFlamengo pic.twitter.com/LagjTpcXWB — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2024

A contratação de Alex Sandro foi um pedido do técnico Tite. Ambos trabalharam juntos na Seleção entre 2019 e 2022. O jogador fez parte dos ciclos dos Mundiais de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, mas só foi convocado para este último. Ele não foi mais convocado após a eliminação nas quartas de final diante da Croácia (o fim da era Tite).

Revelado pelo Athletico-PR, o lateral-esquerdo teve grande destaque no Santos, quando conquistou o título da Copa do Brasil e Libertadores, em 2010 e 2011, respectivamente, ao lado de Neymar, Ganso, entre outros.

Após a conquista do torneio continental, foi vendido ao Porto, sendo bicampeão português. Quatro anos depois, acertou com a Juventus, clube onde ficou por quase uma década, conquistando cinco títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de duas Supercopas.



Pela Seleção, disputou 40 partidas e marcou dois gols. Ele foi campeão da Copa América de 2019 e vice da mesma competição em 2021. Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.