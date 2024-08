Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 27/08/2024 07:20 | Atualizado 27/08/2024 08:15

Rio - O Palmeiras desistiu, por ora, da contratação do atacante Gabigol, do Flamengo. O clube paulista havia feito uma proposta para que o jogador, de 27 anos, assinasse um pré-contrato com o Alviverde, porém, não recebeu resposta. As informações são do jornalista André Hernan.

No entanto, o Palmeiras fez uma avaliação interna nas últimas semanas e irá focar em outras contratações, pensando na temporada do ano que vem. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro.



O interesse do Verdão surgiu após o atacante e o Rubro-Negro não chegarem a um acordo sobre a renovação. O clube carioca chegou a liberar Gabigol de algumas rodadas no Brasileiro para que ele buscasse uma nova equipe ainda em 2024, o que não aconteceu.



O camisa 99 chegou ao Flamengo em 2019 e e tornou um dos principais ídolos da história recente do clube. Após quatro excelentes temporadas, Gabigol passou a viver um declínio no clube carioca a partir de 2023, quando se tornou reserva.