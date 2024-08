Eduardo Paes, prefeito do Rio, em reunião com o presidente Lula - Divulgação

Publicado 27/08/2024 22:29

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), teve um encontro com o presidente Lula (PT) nesta terça-feira (27), em Brasília, para tratar sobre o o terreno para a construção do estádio do Flamengo, no Gasômetro, Zona Portuária da cidade. Nas redes sociais, Paes mostrou o cenário como positivo.

"Mais uma vez o presidente Lula ajudando nosso Rio e seus símbolos. A verdade é que quando é pelo Rio, ele não nega nada", escreveu o prefeito do Rio, nas redes sociais.

Também marcaram presença na reunião Pedro Paulo (PSD), deputado federal, e Guilherme Schleder (PSD), secretário municipal de esportes e deputado estadual. As partes levantaram o imbróglio envolvendo a Caixa Econômica Federal, que tem buscado na Justiça anular os efeitos do processo licitatório vencido pelo Flamengo.

A 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde correu o processo, homologou a venda para o Rubro-Negro, mas declinou da competência para emitir a imissão de posse e repassou a ação para a Justiça Federal, onde a Caixa Econômica, dona do fundo, e a União Federal contestam a legalidade do leilão pelo terreno.