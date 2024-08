Seleção brasileira de futsal visitou a comunidade Tavares Bastos, no Catete - Matheus Nóboa/Divulgação

Publicado 27/08/2024 17:36

Rio - A Seleção Brasileira de Futsal fez, na última sexta-feira (23), uma ação especial antes da disputa da Copa do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro. Em evento organizado pela empresa EstrelaBet, patrocinadora, os jogadores convocados visitaram a comunidade Tavares Bastos, no bairro do Catete, Zona Sul do Rio, em ação que busca aproximar a modalidade dos torcedores.



O evento também deixou um legado para o local, com a revitalização da Quadra de Esportes Tavares Bastos, onde as atividades aconteceram. Todo o custo da reforma foi pago pela casa de apostas patrocinadora.