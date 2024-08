Ramón Díaz em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 27/08/2024 15:50

Rio - O treinador Ramón Díaz, de 64 anos, já está recebendo pressão no Corinthians. Com uma sequência de partidas pelo Brasileiro contra Flamengo e Botafogo, o argentino pode ficar em situação delicada, caso não consiga vitórias nos próximos dois jogos pela Série A. As informações são do portal "UOL".

O entendimento da diretoria é de que o Corinthians melhorou seu rendimento, mas a falta de resultados no Brasileiro vem preocupando. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe paulista avançou de fase e está nas quartas de final.

Entre os confrontos contra os cariocas no Brasileiro, o Alvinegro ainda entrará em campo contra o Juventude, pela Copa do Brasil. A situação acaba, de certa forma, sendo um motivo de preocupação a mais para os paulistas.

Ramón Díaz comandou o Vasco em 12 partidas, com três vitórias, seis empates e três derrotas. O clube paulista está na 18ª posição e tem 64% de risco de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro.