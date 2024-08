Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/08/2024 08:30

Rio - O Botafogo deu mais um passo importante rumo ao título brasileiro. Após golear o Flamengo por 4 a 1 , no domingo (18), no Nilton Santos, pela 23ª rodada, o Alvinegro recuperou a liderança do Brasileirão e aumentou as chances de levantar o caneco pela terceira vez na história.

Após a goleada, o Botafogo passou a ter 33.8% de chances de conquistar o título do Brasileirão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Entretanto, segundo as estatísticas, o rival alvinegro na disputa pelo troféu mudou: é o Fortaleza, com 45.9% de chances.

A derrota no clássico reduziu as chances do Flamengo, que agora tem 7.2% de probabilidade de conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, tem 5.7% e não conseguiu melhorar muito a margem mesmo após a vitória no clássico sobre o São Paulo.

O Botafogo terá uma sequência de confrontos diretos. O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, pela volta das oitavas de final da Libertadores, e depois encara o Bahia fora de casa e o Fortaleza no Nilton Santos pelo Brasileirão.