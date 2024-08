Zagueiro do Nacional, Juan Izquierdo teve arritmia durante jogo contra o São Paulo, pela Libertadores - Eitan Abramovich / AFP

Publicado 27/08/2024 09:41

"Estivemos com (Alejandro) Balbi, o presidente do Nacional, desde o início da manhã e, ultimamente, com a família, a esposa e os pais de Juan e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas. A situação realmente não é nada animadora", afirmou a cônsul em entrevista à rádio Sport 890.



Após sofrer uma arritmia em campo, Izquierdo também sofreu uma parada cardíaca. Com a falta de oxigênio, o cérebro do jogador acabou afetado e é o que mais preocupa. No momento, ele precisa da ajuda de aparelho para respirar.



"O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e, no início, era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e envolvimento do cérebro. É o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória", completou a cônsul.



Relembre o caso de Juan Izquierdo



O zagueiro do Nacional desmaiou em campo aos 39 minutos do segundo tempo do jogos contra o São Paulo e Nacional, pela Libertadores, na quinta-feira (22). Encaminhado ao Hospital Albert Einstein, o jogador ainda teve uma parada cardíaca quando saía de ambulância do estádio Morumbis.

Exames realizados no domingo (25) mostraram "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Os pais de Izquierdo estão no Brasil, mas a mulher do não veio porque está cuidando dos filhos do casal. Eles têm uma menina de 8 anos e um menino que nasceu na semana passada.