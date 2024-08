Juan Izquierdo, do Nacional (URU), teve uma arritmia cardíaca no duelo com o São Paulo, pela Libertadores - Divulgação/Nacional

Publicado 26/08/2024 13:44

secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, confirmou a informação sobre o zagueiro do Nacional, internado em hospital de São Paulo, um dia depois da notícia de que

Juan Izquierdo já havia sido diagnosticado com arritmia cardíaca em 2014. Osobre o zagueiro do Nacional, internado em hospital de São Paulo, um dia depois da notícia de que o estado de saúde piorou.

Na época, Izquierdo tinha 17 anos e atuava pelo Cerro do Uruguai. Ele foi examinado através de um programa de governo do país chamado 'Gol do Futuro', com as categorias de base dos clubes uruguaios.



"Há 10 anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha uma pequena arritmia e foi informado", contou Sebastián à rádio uruguaia Carve Deportiva.



O fato de Isquierdo ter arritmia não o impede de se tornar jogador e atuar profissionalmente, mas requer uma atenção maior com exames cardíacos.



"Há que se controlar, e estamos seguros que os médicos dos diferentes clubes por onde ele passou controlaram isso", avaliou o secretário de Esporte do Uruguai.



Relembre o caso do zagueiro do Nacional



o jogador ainda teve uma parada cardíaca quando saía de ambulância do estádio Morumbis.

Juan Izquierdo desmaiou em campo durante o confronto entre São Paulo e Nacional , pela Libertadores, na quinta-feira (22). Encaminhado ao Hospital Albert Einstein,quando saía de ambulância do estádio Morumbis.

Exames realizados no domingo mostraram "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Os pais de Izquierdo estão no Brasil, mas a mulher do não veio porque está cuidando dos filhos do casal. Eles têm uma menina de 8 anos e um menino que nasceu na semana passada.



De acordo com o último boletim médico, de domingo, ele segue "sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica".