Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024 - Divulgação / Conmebol

Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024Divulgação / Conmebol

Publicado 26/08/2024 12:56

Fluminense e Botafogo jogando em duas quartas-feiras, enquanto o Flamengo vai a campo nas quintas. Ou seja, a cidade do Rio terá em um mesmo dia duas partidas, com diferença de 2h30 entre elas.

A Conmebol confirmou as datas dos confrontos de quartas de final da Libertadores , com, enquanto o. Ou seja, a cidade do Rio terá em um mesmo dia duas partidas, com diferença de 2h30 entre elas.

Eram ...



Agora são na CONMEBOL #Libertadores! Quem vai chegar à #GloriaEterna? pic.twitter.com/59jMhfhHje — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 26, 2024

O primeiro a jogar será o Fluminense, que encara o Atlético-MG. A partida de ida, no Maracanã, será em 18 de setembro, enquanto a volta em Belo Horizonte está marcada para o dia 25. Ambos os confrontos serão às 19h (de Brasília) e terão transmissão exclusiva do Paramount+.

Já o Botafogo também estará em campo nos dias 18 e 25, às 21h30, contra o São Paulo. A partida de ida será no Nilton Santos, com a volta no Morumbis. A TV Glogo e a ESPN farão a transmissão dos dois jogos.



Por fim, o Flamengo encara o Peñarol no Maracanã, no dia 19, às 19h. Uma semana depois, em 26 de setembro e no mesmo horário, joga pela vaga na semifinal no Uruguai. A transmissão será da ESPN e do canal de streaming Disney+.