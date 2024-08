Kayky assinou contrato válido por uma temporada com o clube holandês - Divulgação / Sparta Rotterdam

Publicado 26/08/2024 20:25

Inglaterra - Cria das categorias de base do Fluminense , o atacante Kayky foi emprestado pelo Manchester para o Sparta Rotterdam (HOL). O anúncio foi feito pelos ingleses nesta segunda-feira (26). Ele assinou contrato válido por uma temporada com o clube holandês.

"Nós estivemos olhando o Kayky durante algum tempo e mantivemos contato com ele durante o período de reabilitação. O jogo dele antes da lesão nos levou a contratá-lo por uma temporada. Estamos convencidos de que ele pode fortalecer o nosso time quanto estiver 100% de novo", disse o diretor técnico do clube holandês, Gerard Nijkamp.

O garoto de 21 anos foi comprado pelo Manchester City em 2021. Na ocasião, foram adquiridos 80% dos direitos econômicos do atleta por 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 66,5 milhões na época) mais bônus de até 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 73,2 milhões).



Com lesão no ligamento do joelho, Kayky não entra em campo desde julho de 2023. No ano passado, inclusive, chegou a entrar em campo pelo Bahia, clube que faz parte do Grupo City. Ao todo, foram 28 partidas, com quatro gols e cinco assistências.



No total, o atacante fez somente dois jogos no time comandado pelo técnico Pep Guardiola. Ele recebeu oportunidades nas categorias de base do Manchester City, onde fez sete gols e deu quatro assistências em 18 confrontos.