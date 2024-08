Marcos Leonardo está no Benfica desde janeiro deste ano - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 17:58

O Al-Hilal, time da Arábia Saudita que conta com Neymar em seu elenco, está interessado na contratação do atacante Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica. O jogador chegaria para suprir a saída de Michael, que retornou recentemente ao Flamengo , de acordo com o jornal 'O jogo', de Portugal.

Ainda segundo o periódico, os sauditas estariam dispostos a arcar com a multa rescisória do atleta, que está na casa dos R$ 150 milhões. O salário do atacante aumentaria drasticamente. A oferta seria de R$ 123 milhões anuais, contando bônus e outras metas estipuladas. Marcos Leonardo tem vínculo com o time português até junho de 2029.

O atacante tem apenas 21 anos e possui o respaldo da diretoria do Benfica, que não pensa em abrir mão de uma possível revelação tão cedo. Ele chegou do Santos na temporada passada e já disputou 23 jogos com a camisa do clube português, marcando sete gols.

Titular nos dois primeiros compromissos do Benfica na temporada, Marcos Leonardo ficou de fora da vitória sobre o Estrela da Amadora, por 1 a 0, no último sábado, o que gerou várias suposições sobre um acerto iminente do atleta com o Al-Hilal, a pedido do técnico Jorge Jesus. Ele ficou como opção no banco de reservas.

Enquanto uma definição não acontece, o brasileiro continua à disposição do técnico Roger Schmidt para a partida com o Moreirense, marcado para sexta-feira, às 16h15, pelo horário de Brasília, fora de casa. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Português.