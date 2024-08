Luiz Miguel (ao centro) foi ouro duplo (peso e absoluto) no último Brasileiro No-Gi - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/08/2024 15:00 | Atualizado 26/08/2024 17:43

Reinando no juvenil, o faixa-azul Luiz Miguel, o "Little Monster", é um dos nomes a ser batido na categoria em 2024. Atual campeão peso e absoluto do Brasileiro com e sem quimono, além do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, o jovem de 16 anos vai em busca de mais uma conquista entre os dias 11 e 14 de dezembro, quando irá tentar outro ouro duplo no Mundial No-Gi, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Tido como uma promessa da arte suave, Luiz Miguel está focado na competição nos EUA, que fecharia a sua temporada em alta com ouro duplo em quatro dos principais campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo, Gi e No-Gi.



"Vencer o Mundial No-Gi em Las Vegas, fechando conquistas em quatro dos principais campeonatos do mundo, seria um sonho realizado. Vou dar o meu máximo em busca desse objetivo", afirmou Luiz Miguel.