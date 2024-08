André Monstro venceu Raimundo Marajó por nocaute aos 29s - (Foto: Jungle Fight)

André Monstro venceu Raimundo Marajó por nocaute aos 29s(Foto: Jungle Fight)

Publicado 25/08/2024 18:00 | Atualizado 25/08/2024 18:21

André Monstro manteve o cinturão dos pesos pesados do Jungle Fight na Bahia. E não precisou de muito tempo para isso. Com um chute na linha de cintura, o baiano mandou o paraense Raimundo Marajó para a lona aos 29 segundos na luta principal da 129ª edição do evento, neste sábado (24/8), em São Paulo.



Este foi o 11º triunfo da carreira de André Monstro, o sexto por nocaute ou nocaute técnico, em 16 lutas disputadas como profissional. Com a defesa do cinturão do Brasileirão do MMA, o baiano não só manteve seu estado no hall dos campeões, como também ratificou seu posto de melhor da categoria.



Quem também chamou a atenção foi o peso-galo Rafael Nunes, que fez jus ao apelido de The Violence. Surgindo como uma das grandes promessas da divisão, o paulista castigou o paraense e bem mais experiente Diego Marreios com socos, cotoveladas, chutes e joelhadas, até definir, ainda no primeiro round, com um gancho certeiro, chegando a quatro vitórias em quatro lutas, com três nocautes.

O baiano João The Future e o rondoniense e ex-campeão dos meio-médios Henerson Nenem também fizeram bonito. The Future bateu o ex-campeão dos moscas Manoel Loirinho em uma guerra de três rounds, por decisão unânime. Neném nocauteou Jeffinho Super Choque com uma cotovelada tirada da cartola.



Wallid Ismail exaltou a performance dos lutadores que entraram em ação nesta edição do Jungle Fight e também o público paulista, que compareceu em peso no ginásio do Mauro Pinheiro,no Complexo do Ibirapuera, mesmo em um sábado chuvoso e de baixíssima temperatura.



"São Paulo indiscutivelmente é a capital do MMA. Hoje o público mostrou essa força. Estou muito feliz. Lotamos o Ibirapuera e vamos para mais uma grande audiência na Globo. Podem anotar", exclamou.



Cinturões em jogo no Jungle Fight 130



A próxima edição do Jungle Fight, a de 130, já tem data, local e luta principal confirmados. Será no dia 28 de setembro, em São Paulo. Campeão dos médios, o capixaba Vitor Costa sobe para os meio-pesados para tentar seu segundo cinturão. Pela frente, ele terá o paulista Antônio Bambam. Hoje o cinturão encontra-se vago. O card também vai abrigar a unificação do título dos galos, entre o campeão linear, Tiago Pereira, e o campeão interino, João Pedro Saldanha, num duelo Maranhão x Distrito Federal.



RESULTADOS COMPLETOS:



Jungle Fight 129

Ibirapuera, São Paulo-SP

24 de agosto de 2024



André Monstro venceu Raimundo Marajó por nocaute aos 29s do R1

Layze Cerqueira venceu Brena Cardozo por decisão unânime (triplo 29-28)

João “The Future” Carvalho venceu Manoel Lorinho por decisão unânime (triplo 29-28)

Rafael Nunes venceu Diego Marreiros por nocaute técnico aos 4min06s do R1

Marcelo Guará venceu Kauê Máquina de Guerra por nocaute técnico aos 2min21s do R3

Bruno Sarrada venceu João Lukas por nocaute técnico aos 3min39s do R3

Djalma Morais venceu Jonas Alves por nocaute a 1min45s do R1

Henerson Nenem venceu Jeffinho Super Choque por nocaute aos 3min54s do R1

Ronaldo Freestyle venceu Carlos Vini Boy por decisão unânime (triplo 29-28)

Alan Adler venceu Edson Gonçalves por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Clayton Mão de Pedra venceu Gabriel Mollotov por finalização aos 53s do R1

Marceu Hardt venceu Jean Patrick por decisão unânime (triplo 29-28)

Douglas Silva venceu Kauã Vaz por finalização aos 4min14s do R1