Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer em novembro - (Foto: Reprodução)

Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer em novembro (Foto: Reprodução)

Publicado 23/08/2024 09:00

O aguardado combate entre Mike Tyson e Jake Paul, que era esperado para acontecer no dia 20 de julho, foi remarcado para o dia 15 de novembro, após a lenda do Boxe ter que deixar o confronto por conta de problemas médicos apresentados durante um voo entre Miami e Califórnia, nos Estados Unidos.



Nos últimos dias, Mike Tyson e Jake Paul retomaram às promoções do duelo, que será realizado no T&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, no Texas (EUA), e será exibido com exclusividade - de forma global - pela Netflix, gigante do streaming. Os lutadores protagonizaram uma nova encarada, que contou com uma troca de empurrões, mas não passou de uma brincadeira entre os rivais.