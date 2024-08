Alexandre Capitão vem somando bons resultados no Jiu-Jitsu para depois voltar às artes marciais mistas - (Foto: Divulgação)

Publicado 20/08/2024 09:00 | Atualizado 20/08/2024 14:02

Ex-campeão do Jungle Fight e do extinto WSOF (atual PFL), Alexandre Capitão segue colecionando títulos. Desta vez, a consagração veio em sua modalidade de origem, o jiu-jitsu. O faixa-preta conquistou a medalha de ouro no peso pesado da categoria master 2 no San Diego Open, da IBJJF, no início de agosto, nos EUA.



"Foi muito bom voltar a competir no jiu-jítsu. Depois de muito tempo sem competir, e voltar com o pé direito, não tem preço essa sensação", exalta Capitão, que venceu duas lutas para garantir o ouro.