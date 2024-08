Intenção do NEBAR é realizar uma preparação com o intuito competitivo - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/08/2024 07:00 | Atualizado 19/08/2024 17:24

No domingo (18/8), chegaram em São Paulo atletas e treinadores para a sexta e última base do Núcleo de Esporte de Base para o Alto Rendimento (NEBAR), que busca preparar jovens talentos do boxe brasileiro para competições nacionais e internacionais no calendário de 2024. Ministrado pelo treinador assistente da Equipe Olímpica Permanente Vladson Soares, o Dídio, o treinamento começa nesta segunda-feira e vai até o dia 27 de agosto.