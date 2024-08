Após Poatan sinalizar que pode retornar ao peso-médio, Du Plessis respondeu com recado - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/08/2024 19:00

Ao derrotar Israel Adesanya na luta principal do UFC 305, no último sábado (17), na Austrália, Dricus Du Plessis defendeu com sucesso seu cinturão peso-médio pela primeira vez. Atento aos cenários que podem se formar em sua categoria, o sul-africano aproveitou para mandar um recado a Alex Poatan, após o brasileiro dar a entender que pode retornar à divisão dos médios para tentar reconquistar o título.



Em coletiva de imprensa após o UFC 305, Dricus Du Plessis tratou o possível retorno de Alex Poatan ao peso-médio de forma irônica e relembrou o nocaute que o brasileiro sofreu para Israel Adesanya no último encontro entre eles, em 2023, no UFC 287.



"Eu realmente não acho que Alex Pereira deveria descer para o peso-médio. Se ele quiser, ótimo, perfeito… Nós vimos Izzy (Israel Adesanya) nocauteando esse cara no primeiro round. E eu senti o poder do soco de Izzy hoje à noite, e se Izzy te nocauteia daquele jeito, você não quer estar lá comigo", disparou o sul-africano.