Faixa-marrom de Jiu-Jitsu, Paulo Victor vive uma temporada de títulos (Foto: Reprodução)

Publicado 22/08/2024 07:00

Hoje em dia faixa-marrom, Paulo Victor conheceu o Jiu-Jitsu em 2018. Antes atleta de Crossfit, o carioca mudou de esporte e, desde então, viu a arte suave se tornar parte importante da sua vida, dentro e fora dos tatames.



Treinando na Nova União - Recreio, no Rio de Janeiro, Paulo Victor é aluno do professor Rafael Pizzialli, e em entrevista, relembrou seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu, assim como a decisão de adotar o esporte como um estilo de vida.



"Na mesma academia que eu fazia Crossfit tinha Jiu-Jitsu e o professor na época sempre me chama para treinar. Um dia eu fui, comecei e não parei mais (risos). Competi pela primeira vez na faixa azul, mas decidi apostar no Jiu-Jitsu na roxa, quando fui entender que ele poderia me abrir novas portas, que é muito mais que uma luta... É saúde, bem-estar, disciplina, terapia em movimento, resiliência, entre vários outros aspectos positivos", afirmou o faixa-marrom, que continuou:



"O Jiu-Jitsu mudou a minha vida e hoje posso me dedicar exclusivamente ao esporte. Hoje a minha rotina é baseada em preparação física no período da manhã, dou aula no período da tarde e finalizo o meu dia com duas sessões de treino de Jiu-Jitsu, sendo uma de treino técnico e outra de específico, além de sessões de fisioterapia encaixadas ao longo da semana".