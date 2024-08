Disputa de cinturão vai agitar a luta principal do evento em São Paulo - (Foto: Jungle Fight)

Disputa de cinturão vai agitar a luta principal do evento em São Paulo(Foto: Jungle Fight)

Publicado 21/08/2024 17:00 | Atualizado 21/08/2024 20:04

O card do Jungle Fight 129, que acontece no dia 24 de agosto, no Ibirapuera, em São Paulo, está repleto de atrações. Das 14 lutas previstas, uma vale o cinturão dos pesos pesados e outras duas são desafios internacionais.

Na luta principal, o combate Bahia x Pará coloca em jogo o cinturão dos pesos pesados. Atual campeão, o baiano André Miranda defende o posto diante do paraense Raimundo Marajó.O card conta com lutas que podem valer futuras disputas de cinturão. No mosca feminino, a baiana Layze Cerqueira encara a carioca Brena Cardozo; no masculino, o amazonense ex-campeão Manoel Loirinho enfrenta o baiano João The Future.Além das disputas entre estados, o card também abriga um duelo entre nações. Pelos pesos-galos, o brasileiro Gabriel Sperto defende a bandeira do país em embate contra o sul-coreano Sung Jae Lee.O Jungle Fight 129 terá transmissão ao vivo do Sportv e Combate, a partir das 19h, no horário de Brasília. A Globo transmite as emoções do evento logo após o programa Altas Horas."Será mais um grande evento, digno da capital do MMA, que é São Paulo. Mais uma disputa de cinturão, lutadores de todas as regiões do país, muitas oportunidades sendo geradas", enfatiza Wallid Ismail."Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao secretário de esportes Felipe Becari, à deputada Renata Abreu e ao Gabriel Abreu por utilizarem o esporte como ferramenta de transformação social", complementa.