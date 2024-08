Felipe Nilo é referência quando o assunto é o ensino de artes marciais para autistas - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/08/2024 12:00 | Atualizado 22/08/2024 12:12

No dia 19 de setembro, a partir das 19h, a Livraria da Travessa, no icônico Barra Shopping, Rio de Janeiro, irá receber um importante momento unindo artes marciais e autismo com o lançamento do livro "A Importância das Artes Marciais e do Jiu-Jitsu para Pessoas com Autismo", escrito pelo faixa-preta Felipe Nilo.



Com o diferencial de trazer uma linguagem simples e acessível para todos, o livro foi produzido com muito estudo, dedicação e comprometimento por parte de Felipe Nilo com a comunidade autista, trazendo ainda o Dr. Paulo Liberalesso - referência no tema - no prefácio.



"A ideia do livro surgiu a partir do fato de que infelizmente existem poucos estudos ainda sobre artes marciais e autismo. Então eu busco, no livro, trazer informações para os profissionais de artes marciais que desejam trabalhar com autistas, além de levar novas possibilidades de tratamento para as famílias", disse o faixa-preta, que completou:



"Esse é um trabalho pioneiro e 100% voltado para o autismo. Eu trago desde a história das artes marciais, até a aplicação delas para pessoas com autismo, mostrando o passo a passo para que o professor consiga iniciar ou melhorar o seu trabalho com esse público".