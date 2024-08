André Miranda (BA) x Raimundo Marajó (PA) fazem a luta principal - (Foto: Jungle Fight)

Publicado 24/08/2024 10:00 | Atualizado 24/08/2024 10:20

Os estados da Bahia e do Pará são os protagonistas do Jungle Fight 129, que acontece neste sábado (24/8), no Ibirapuera, em São Paulo, com transmissão ao vivo do Sportv e do Combate, a partir das 19h, e da Globo, logo após o Altas Horas.



Atual campeão dos pesos pesados do Brasileirão do MMA, o baiano André Miranda, o Monstro, coloca o título em disputa. O desafiante é o paraense Raimundo Marajó. Juntos, eles somam oito nocautes na carreira.



A disputa do cinturão foi confirmada durante a pesagem oficial realizada na tarde desta sexta-feira (23), nas dependências do Ibirapuera. Enquanto André Monstro bateu 108,450 na balança, Raimundo Marajó bateu 111,500.



A favor do campeão, conta a experiência. Com 10 vitórias - 80% delas por via rápida - em 15 lutas, o campeão possui mais rodagem. Por outro lado, o desafiante jamais perdeu, tendo vencido todas as quatro lutas que disputou.



Também vale destacar o duelo entre os pesos-galos Rafael Nunes, o The Violent, de São Paulo, e Diego Marreiros, do Pará. Nunes está invicto, com três vitórias, todas por via rápida. Marreiros venceu sete de 11, seis delas por nocaute.