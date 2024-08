Eurocup da ISBJJA terá Mondego JJ e outras grandes equipes em ação - (Foto: Reprodução)

Publicado 23/08/2024 14:00 | Atualizado 23/08/2024 19:01

Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, o Eurocup 2024 será o principal campeonato da ISBJJA este ano, marcado para os dias 2 e 3 de novembro, em Coimbra, Portugal, e vai fechar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Por isso, a expectativa é grande para o evento, que além das disputas tradicionais, contará com o Desafio Brasil x Portugal, Festival Kids e outros atrativos. Entre as equipes, uma que marcará presença em busca de títulos é a Mondego JJ, liderada pelo faixa-preta brasileiro Rafael Silveira.