Caio Borralho vai enfrentar o veterano Jared Cannonier na luta principal (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 24/08/2024 19:00 | Atualizado 24/08/2024 19:42

Moderna estrutura do Ultimate em Las Vegas (EUA), o UFC Apex recebe neste sábado (24) o UFC Vegas 96. Na luta principal da edição, válida pela categoria peso-médio, o experiente Jared Cannonier terá pela frente o brasileiro Caio Borralho, que está em franca ascensão na franquia. O vencedor do combate pode ficar próximo de uma futura disputa de cinturão nos 84kg.



Além de Caio Borralho, o card do UFC Vegas 96 contará com outros três brasileiros em ação. No co-main event, Tabatha Ricci enfrenta Angela Hill no peso-palha feminino, enquanto Mairon Santos mede forças contra Kaan Ofli na final do TUF 32 na divisão dos penas em busca de um contrato com o UFC. No card preliminar, Josiane Nunes enfrenta Jacqueline Cavalcanti - brasileira naturalizada portuguesa - na divisão peso-galo.

Revelado no Dana White's Contender Series, Caio Borralho (16v-1d) chega com moral para a sua primeira luta principal no Ultimate. Desde a sua chegada à organização, o brasileiro venceu todos os seus seis compromissos, dois deles pela via rápida. Diante do experiente Jared Cannonier (17v-7d), o peso-médio buscará defender a sua invencibilidade na organização, além de seguir com sua ascensão rumo ao topo da categoria.Integrante do Top 15 do peso-palha feminino, Tabatha Ricci (10v-2d) vive grande momento na carreira com cinco vitórias em suas últimas seis lutas, batendo nomes como Jessica Penne, Gillian Robertson e Tecia Pennington. Diante da veterana Angela Hill (17v-13d) no UFC Vegas 96, a brasileira quer manter a sua vitoriosa caminhada, visando uma vaga no Top 10 da divisão até 52kg.Mairon Santos (13v-1d) fará sua estreia no octógono do Ultimate disputando a final do peso-pena do "The Ultimate Fighter 32". Integrante da equipe liderada pela campeã peso-mosca Alexa Grasso, o brasileiro venceu seus dois oponentes no torneio e chega à organização com 13 triunfos em 14 lutas no cartel, sendo sete por nocaute. Seu adversário na busca por um contrato com o UFC será o australiano Kaan Ofli (11v-2d-1e).Josiane Nunes (10v-2d) entra em ação no UFC Vegas 96 em busca de reabilitação após sofrer sua primeira derrota na organização, diante de Chelsea Chandler. Diante da portuguesa Jacqueline Cavalcanti (6v-1d), a brasileira quer retornar ao caminho das vitórias, como as que conquistou diante de Bea Malecki, Ramona Pascual e Zarah Fairn, em seus três primeiros compromissos no Ultimate.Peso-médio (até 83,9kg): Jared Cannonier x Caio BorralhoPeso-palha (até 52,1kg): Angela Hill x Tabatha RicciFinal TUF 32 peso-médio (até 83,9kg): Ryan Loder x Robert Valentin FreyFinal TUF 32 peso-pena (até 65,7kg): Kaan Ofli x Mairon SantosPeso meio-médio (até 77,1kg): Neil Magny x Michael MoralesPeso-médio (até 83,9kg): Edmen Shahbazyan x Gerald MeerschaertPeso-pena (até 65,7kg): Dennis Buzukja x Francis MarshallPeso-médio (até 83,9kg): Zachary Reese x Jose Daniel MedinaPeso-leve (até 70,3kg): Viacheslav Borschev x James LlontopPeso-galo (até 61,2kg): Jacqueline Cavalcanti x Josiane NunesPeso-pena (até 65,7kg): Zygimantas Ramask x Nathan FletcherPeso-mosca (até 56,7kg): Wang Cong x Victoria Leonardo