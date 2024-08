Jon Jones e Fabricio Werdum se encontraram nos bastidores do ADCC 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/08/2024 14:00

A luta entre Jon Jones e Stipe Miocic pelo cinturão linear dos pesos-pesados do UFC ainda não tem data confirmada, mas deve acontecer ainda em 2024, mais precisamente em novembro, no card do UFC 309. E ao que tudo indica ,"Bones" está estudando o adversário e coletando informações para o duelo.



Quem revelou isso foi Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do Ultimate, que marcou presença no ADCC 2024, que aconteceu nos últimos dias 17 e 18 de agosto. No grandioso evento de Grappling, o brasileiro se encontrou com "Bones", que segundo o "Vai Cavalo", perguntou se Miocic era realmente forte.