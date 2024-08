Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024 - Divulgação / Conmebol

Rio - A Fifa definiu nesta segunda-feira (26) a data da estreia do campeão da Libertadores de 2024 na Copa Intercontinental. O torneio vai substituir o formato atual do Mundial de Clubes, disputado anualmente por sete clubes. A final será contra o Real Madrid, da Espanha, no dia 18 de dezembro, em local a definir pela entidade máxima do futebol.

O campeão da Libertadores de 2024 tem estreia programada para o dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, do México, atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, pelas quartas de final do Intercontinental. O duelo ainda não tem local definido. O vencedor pode enfrentar o Al-Ahly, do Egito, Al-Ain, dos Emirados Árabes, ou Auckland City, da Nova Zelândia.

A Copa Intercontinental vai substituir o Mundial de Clubes no formato anual. O campeão da Liga dos Campeões da Europa foi "promovido" a finalista, enquanto o campeão da Libertadores foi "rebaixado" às quartas de final e terá que jogar duas partidas para chegar à decisão (antes entrava direto na semifinal). Já o Mundial será um torneio realizado a cada quatro anos, com 32 clubes, como a Copa do Mundo.

Botafogo, Flamengo e Fluminense são os representantes do Rio de Janeiro na disputa da Libertadores de 2024. Ambos estão nas quartas de final e ainda sonham com o título continental. A dupla Fla-Flu também está garantida no Mundial de 2025 por conta dos títulos de 2022 e 2023. Já o Alvinegro precisa vencer a edição de 2024 para garantir vaga na super competição da Fifa no ano que vem.