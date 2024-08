Cristiano Ronaldo se despediu da Eurocopa na edição de 2024 - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 26/08/2024 10:43

sem revelar até quando pretende jogar, apesar de ainda Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo passa a responder mais a perguntas sobre plano de aposentadoria e o que fará no futuro. O craque português do Al-Nassr segue, apesar de ainda querer jogar ao lado do filho Cristianinho, de 14 anos, e já tem uma ideia de que pretende trabalhar longe do futebol.

"Na minha mente, neste momento, não passa a ideia de ser treinador de nenhuma equipe. Não vejo o meu futuro passando por aí. Me vejo fazendo outras coisas, fora do futebol, mas o futuro só Deus sabe", afirmou em entrevista ao canal NOW.

Com o futuro em aberto, Cristiano Ronaldo ainda acredita que pode ajudar a equipe de Portugal. Após se despedir da Eurocopa em 2024, o craque avisou que essa saída da seleção virá naturalmente e sem aviso prévio.